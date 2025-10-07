囲碁の7大タイトルの1つ、名人戦七番勝負の第5局が甲府市で始まりました。ここまで3勝1敗の一力名人が、挑戦者の芝野十段に勝てば防衛に成功です。【映像】対局の様子一力遼名人（28）に芝野虎丸十段（25）が挑戦する名人戦の第5局1日目は、甲府市のホテルで午前9時から始まりました。一力名人は連覇を、芝野十段は去年、一力名人に奪われた名人タイトルの奪還を狙います。ここまで一力名人の3勝1敗で、一力名人が勝てば連