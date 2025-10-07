◇ナ・リーグカブス3―7ブルワーズ（2025年10月6日ミルウォーキー）カブスは6日（日本時間7日）、地区シリーズ第2戦のブルワーズ戦に逆転負けを喫し、2連敗で後がなくなった。「4番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手（31）が初回にポストシーズン（PS）2号となる左中間先制3ランを放ったが、PS初先発の今永昇太投手（32)が直後に同点3ランを浴びるなど、2回2/3を5安打4失点で敗戦投手となった。敗れても下を向くこと