特定の組織に属さずテロを起こす「ローン・オフェンダー」への対策を強化するため、警視庁公安部が全国の警察から捜査員を受け入れ、育成を行う実務研修を始めました。【映像】実務研修 開始式の様子「ローン・オフェンダー」の対策を専門的に行う警視庁公安部公安三課は、10月から北海道や千葉、静岡など6道県の警察から捜査員の受け入れを始めています。個人による違法行為の前兆に関する情報収集や分析・対策などについて、