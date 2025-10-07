横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラは、JR東海リテイリング・プラスが運営する東京駅改札外店舗「PLUSTA Gift東京八重洲中央」「PRECIOUS DELI TOKYO」「PLUSTA Gift東京ギフトパレット」にて、「塩バニラフィナンシェ」の期間限定販売を行う。前回「GRANSTA東京」にて行われたポップアップストアでは、多く来店があったという。今回は初の改札外で、同時に3店舗で展開する。○■販売概要販売場所