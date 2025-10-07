千鳥の大悟（45）が6日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」についてコメントした。ガクテンソクの奥田修二（43）から「M−1の頃のネタ、どういう風に作っていたんですか?」と問われた大悟は「ワシらはある意味、それ（M−1）を意識しなかったんが、良くなかったのかも」と告白。共演者からは「あ〜」と声が漏れた。さらに「やっぱりボケ数、断トツ少ないし。（