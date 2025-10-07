落語家の立川志らくさんが2025年10月6日にXを更新。現在自身のMC番組がないことを悔やみ、「どこのワイドショーより面白く出来たはず」と思いを明かした。「だから1年半で打ち切られたんだろうけど」19年9月から21年3月まで放送されていた情報ワイドショー番組「グッとラック！」（TBS系）でMCを務めていた志らくさん。6日にXで、「今の時代に私がMCのグッとラックがあったらなあ」と嘆き。「あの番組をやっていた時はコロナだった