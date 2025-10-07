◆練習試合巨人―ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人の長野久義外野手が代打で二塁打を放った。５回、先頭打者で代打で打席に入ると、右腕・梅田の低めの球を引っ張った。無観客のスタンドに快音が響き、痛烈な打球が三塁線を破った。阿部監督はＣＳで代打として長野を１軍メンバーに入れる考えを示している。１１日からのＣＳ第１ＳＤｅＮＡ戦（横浜）前の最後の実戦で経験豊富なベテランが存在感を示した。