体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性Ｔ細胞」を発見し、今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学特任教授の坂口志文さんが、発表から一夜明けた７日、妻の教子さんと記者会見に臨んだ。６日午後４時半頃に連絡が来たときは同じ部屋にいたそうで、志文さんは「『きたでー』ですね。言わなくても何のことかわかったと思います」と話し、今の気持ちについて改めて「長年一緒にやってきましたので、いつも