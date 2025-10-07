◆練習試合巨人―ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が３回、また、大勢投手が４回に登板してそれぞれ１回１安打無失点に抑えた。２―０の３回からマルティネスが２番手で登板。先頭・矢幡にはいきなりこの日の最速１５４キロを捉えられて、中前安打を浴びたが、捕手・大城卓の盗塁阻止にも助けられ、無失点に抑えた。さらに４回からは３番手で大勢が登板。先頭・永浜を１５２キロ直球で見逃し三