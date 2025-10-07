日本代表は６日、千葉県内で親善試合・パラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた合宿をスタートした。９月の米国遠征ではメキシコ、米国と対戦し、１分け１敗。今回のパラグアイ戦で引き分け以下となれば、森保ジャパン第２次政権では初の３戦連続未勝利となる。現在、負傷者が多くチーム状態は厳しいが、今回は米国遠征からさらにキャプテンのＭＦ遠藤航（リバプール）、ＤＦ板倉滉（アヤックス）が不在。中盤のデュエル王・