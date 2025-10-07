◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）＝１０月７日、美浦トレセンここまでキャリア６戦のアンゴラブラック（牝４歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は、３連勝中で今回が重賞初挑戦。尾関調教師は「もともと、ポテンシャルは高かったが、体質が弱くて。そこが強化されて間隔を開けながら安定して使えるようになって結果が出てきた」