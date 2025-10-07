倒れた石仏提供：常山観光協会 岡山県玉野市の城跡にある慰霊碑や石仏を蹴って倒したなどとして2025年9月、高校生らが逮捕された事件で、新たに倉敷市の男子高校生（17）が7日、逮捕されました。 警察によりますと、男子高校生（17）は2025年5月、別の高校生ら3人と共謀し、玉野市の常山城跡にある「常山女軍」の慰霊碑と石仏44基を足で蹴ったり手で押したりして倒した疑いが持たれています。4人は知人同士でした。 警