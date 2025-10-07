主人公・優香(33歳)は、夫・直樹(29歳)と結婚して6年。専業主婦として、5歳の長男・ダイキと3歳の長女・ハルカの育児に奮闘する日々。ごく普通の家庭に見えますが、優香は大きな悩みを抱えています。それが、義母。毎晩のようにLINEが届き、「さみしい」「孫に会いたい」と催促されます…。徐々にエスカレートする義母とのトラブルを描いた作品『モンスター義母と絶縁したい！』をダイジェスト版でごらんください。