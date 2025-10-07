日本ハムは７日、奈良間大己内野手の夫人が東京都内の病院で第１子（長女）を出産したと発表した。出産日は非公表。奈良間は２０２２年度ドラフト５位で入団。３年目の今季は守備固めを中心に８６試合に出場。８月２４日のソフトバンク戦ではサヨナラ打を放つなど、チームに貢献した。明るい性格でムードメーカーとしても欠かせない２５歳。「元気な子供を授かることができてうれしい気持ちでいっぱいです。辛抱強く頑張って