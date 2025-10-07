ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大の坂口志文（しもん）特任教授（７４）は７日午後、医師で妻の教子（のりこ）さん（７１）と大学本部がある吹田キャンパスで記者会見し、夫婦で乗り越えた研究生活を振り返った。教子さんは約３０年間、同じ研究室に在籍し、研究を支えた。坂口さんは「長年一緒にやってきたので感謝している」と述べ、教子さんは「苦労したのが形になって本当によかったと思う」と喜びをかみしめ