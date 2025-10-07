バレーボール日本代表の郄橋藍（24）が所属する日本王者サントリーは、10月7日（火）と8日（水）に世界最高峰のリーグ・イタリア・セリエAのペルージャと激突する。ペルージャには、同じく日本代表の石川祐希（29）が所属。試合前日、会場で行われた石川と郄橋のインタビューをお届けする。まずは、欧州王者・ペルージャの石川祐希。Q.明日からの試合については？「まずは自分たちの今できる状態のベストをこの2試合に