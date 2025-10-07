J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¡¢1Æü¤«¤éÁ´¹ñ°ìÀÆ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÀÖ¤¤±©º¬±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÊ¡²¬¸©Æâ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ê¡»ã¼ÖÎ¾¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò¤ª¤¯¤í¤¦PROJECT¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç´óÉÕ¤òÊç¤ë¡£9·î30Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Çµ­¼ÔÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô½Ð¿È¤ÎËÌÅçÍ´Æó¡Ê25¡Ë¤¬°Ñ¾ü¾õ¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ°ì¿Í°ì¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤¬