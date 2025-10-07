＜SkyレディスABC杯初日◇7日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部のステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが進行している。全選手が前半9ホールを終えて、ツアー1勝の高野あかりが7アンダーで単独首位に立っている。【写真】注目ルーキーたちが髪をほどいたら…4アンダー・2位タイに神谷そらの妹・もも、桑山紗月、佐藤絵美、3アンダー・5位タイに平岡瑠依、荒木優奈の妹・七海が続いている。前戦の