身長161センチ・58キロという体格から最長飛距離は305ヤードを記録したドラコンプロの松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。お気に入りのウェアを着て鏡に映った自分の写真を公開すると「今年はこのオレンジ 沢山きたなぁ」と投稿した。【写真】えげつないスイング！松浦美侑の豪快300ヤードショット鮮やかなオレンジ色の半袖モックネックを着た松浦。「はっきりとした色が合うって知ってからこういう色着がち」と、最近の服選び