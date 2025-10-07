＜CR?ATION DREAM CUP初日◇7日◇ザ・セントナイン東京（千葉県）◇6084ヤード・パー72＞ツアー外競技・マイナビ ネクストヒロインツアーの第10戦が一日競技で開催されている。【写真】ネクヒロOG“アオカナ”の最新ドレス姿全選手が前半9ホールを終えて、今年の欧州下部ツアー1勝の藤川玲奈、早川夏未、酒井優菜が3アンダーの首位に並んでいる。2アンダー・3位タイに角田夢香、菊地りお、倉林夏、臼井麗香の妹・蘭世らが続いて