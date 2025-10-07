俳優遠藤憲一（64）が6日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に、なにわ男子の大橋和也（28）とともに出演。私生活でお金をあまり使わないことを明かした。遠藤は「大人になったら欲しい物がなくなった」と話した。いちばん買うのは「スーパーに、夕方くらいに帰れたら必ず寄るので、翌朝のバナナか夏はスイカ」。くりぃむしちゅー有田哲平（54）から「ご飯でしょ、ご飯」と、外食にお金をかけているかを問われる