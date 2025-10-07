日本ヒューレット・パッカード(HPE)は10月7日、認証・認可プラットフォーム「HPE IceWall」のコンテナ環境で利用できる、ユーザー数に応じたライセンス体系「HPE IceWall MFA Flex Container BtoC」を発表した。新ライセンスは、ユーザー数ベースでシステムのスケールアウトを可能にし、認証基盤の運用を柔軟にするという。参考価格は1万ユーザーあたり2680万円(税別・保守別)〜。新ライセンス提供の背景HPE IceWallはシングルサイ