【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。群馬県前橋市の小川晶市長のラブホテル密会が話題ですね。小川氏は市職員の男性との男女関係を否定。相談や打ち合わせを行っていたと説明していますが、市民の理解は得られていないようです。騒動がどのような形で落ち着くのか、注目です。さて、そんなニュースに関連し、今週は田舎のラブホテルでの群像劇を描く２０２０年公開の映画「ホテルローヤル」を紹介します。今作