野球解説者の矢野燿大さんに、井上監督の1年目を総括してもらいました。 Q.井上監督1年目の戦い、どうでしたか？ 「バンテリンドームの最終戦で井上監督が『牛歩かも知れないけど、前に進んでいる。手応えもある』と。若い選手の中心になっていく選手もしっかり出てきたし、打線とか、こういう戦い方をするんだなと、ぼんやりしていたものがちょっと見えだした、手応えのあるシーズンだったなと思っていま