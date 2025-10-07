お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33歳）が、10月7日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。ドラマで共演する俳優・武田鉄矢について語った。せいやはこの日、新番組「X秒後の新世界」の宣伝を兼ねて、同番組に出演。番組の内容にちなみ、“最近気になること”を聞かれると、「ドラマも撮ってまして、武田鉄矢さんとお会いする日が結構多いんですけど」と切り出す。そして「僕が出会ってきた人間の中で“一番