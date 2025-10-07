俳優の高橋光臣が、歌手でタレントのＤＡＩＧＯと女優の北川景子夫妻とのプライベートでの親交を明かした。高橋は７日までに自身のインスタグラムで「先日、仲良し家族で夢の国に行ってきました」と書き始め、リール動画をアップ。当日の様子をつづると、ＤＡＩＧＯとの自撮りショットや、北川とのシンデレラ城の前での２ショットなどをアップした。そろってカチューシャやサングラスを身に着け、ディズニーを満喫する様子を公