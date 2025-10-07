女優で芸能事務所「オフィス作」の取締役社長を務める松田美由紀が７日、自身のインスタグラムを更新。同事務所の所属で麻薬取締法違反の疑いで逮捕・起訴された俳優・清水尋也被告に言及した。松田は「会社の仲間、俳優の清水尋也の事でいろいろごご迷惑と、ご心配をおかけしています」（原文ママ）と書き出し、「謝罪を私達も抱えながら生きてる限り、未来が見えない明日はないと信じていますので、今後もどうか力になってい