◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）＝１０月７日、栗東トレセンドゥアイズ（牝５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ルーラーシップ）は角馬場からＥダートコースを周回。素軽い脚取りでリズム良く駆けた。笠原助手は「夏に１回使ってからリフレッシュ。痛んでいるところも取れて活気がありますね」と納得の表情。１０月５日にはＣＷコースで