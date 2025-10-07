【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 前週のメキシコペソ円は、9月に入っての上昇傾向に対して、一時的な調整局面となった。先々週末の8円15銭に迫る動きから、7円96銭と節目の8円ちょうどを一時下回った。週末を前に円高一服が市場全体で見られ8円1銭台に戻すと。週明けは自民党総裁選を受けた円の全面安に8円20銭台まで上昇。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 8.25 - **サポート**: 8.10-