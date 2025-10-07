９月３０日、重慶市璧山区にオープンした中医薬特色文化街区。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶10月7日】中国重慶市璧山区でこのほど、中医薬（中国伝統医薬）特色文化街区がオープンした。中医薬と文化観光をテーマとした施設で、建築面積は2万3千平方メートル。伝統的な中医薬文化の展示やヘルスケア体験、観光レジャーを一体化し、無形文化遺産の伝承と都市・農村の融合を実践している。国慶節・中秋節連休（1〜8日