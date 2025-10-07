女優の網浜直子（57）が7日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。デビュー当時の体験を語った。過酷だった仕事の話題になり、16歳でのデビュー当時に出演したドラマのエピソードを披露した網浜。「デビュードラマが夏・体験物語っていうドラマで、右も左も分からない演技もっていうところで、衣装だけ、初っぱなで下着の衣装合わせがあった」と振り返り、「パンツとブラジャーの