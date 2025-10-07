北海道は、内陸の一部で朝の最低気温が初めて氷点下となり、この秋もっとも冷え込みました。牧草地に霜が下り、牛の吐く息も白く染まります。晴れて地表の熱が奪われる放射冷却が強まった影響で、朝の最低気温は稚内市沼川でマイナス2℃まで冷え込み、この秋、初めて氷点下となりました。高校生「きのうまでジャンバーを着ていなかったが、急に寒くなったなと思った」「利尻富士」の名でも知られる利尻山の山頂には雪が。稚内地方