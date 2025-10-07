中谷防衛相は7日、宮崎・新田原基地で航空自衛隊のF-35Bが行う、垂直着陸訓練の地元負担軽減策を発表した。宮崎県の空自新田原基地には、垂直着陸が可能なF-35Bが配備されたが、地元からは騒音などを懸念する指摘が出ていた。防衛省は、地元負担軽減策として「鹿児島県西之表市にある無人島『馬毛島』に建設中の空自基地完成後は、原則として新田原基地では技量維持のための夜間垂直着陸訓練は行わないこと」と、「練度向上のため