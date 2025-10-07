お姉さんパラダイス８０年代、９０年代を生きてきた、昭和生まれの女性たちは、今、どのように自分の時間を過ごしているのか？そんな自分へのご褒美時間として、女性が集まっているファミリーイタリアンレストラン「PISOLA」を調査！人気の理由と人気商品ランキングもご紹介！【出演者】いとうあさこ【ゲスト】真琴つばさ【アナウンサー】川畑一志▼人気の理由１.200種類以上の本格イタリアン２. 食べ飲み放題スタンダード 51品