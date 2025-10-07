日本電波工業が５連騰で新値街道を走る展開。物色人気が強まるなか、一時５％高の１０９４円まで水準を切り上げた。水晶振動子や水晶機器など水晶デバイス専業メーカーとして世界でも指折りの実力を有しており、特に車載用水晶デバイスで商品競争力が高い。近年はＡＩデータセンター向け高付加価値品の需要の取り込みも順調で、同関連有力株として頭角を現している。２６年３月期営業利益は大幅上方修正