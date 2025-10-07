ＪＤＳＣが後場に入り強含みで推移している。同社は７日、農林水産省などが推進する「スマート農業イノベーション推進会議（ＩＰＣＳＡ）」に参画したと発表。データ基盤構築を手掛ける同社に対しては、収益機会の獲得を期待した買いが入ったようだ。ＪＤＳＣは農業・畜産の現場におけるスマート農業の社会実装に向け、デジタル技術とデータサイエンスの活用を通じ、実効性のあるソリューシ