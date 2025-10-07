テスホールディングスが５日ぶりに反発している。６日の取引終了後、京セラＴＣＬソーラー（福岡県飯塚市）から、ＦＩＰ（フィード・イン・プレミアム）制度を活用した太陽光発電所に併設する「蓄電池」の設置工事を受注したと発表しており、好材料視されている。 受注した設置工事は、京セラＴＣＬソーラーが運営する再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社が一定期間固定