午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９７５、値下がり銘柄数は５７２、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉄鋼、鉱業、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは小売、サービス、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS