中国ポータルサイトの新浪に掲載された記事によると、サッカーの中国甲級リーグ（2部相当）に所属する広西平果の前田浩二監督は5日、ホームでの重慶銅梁龍との試合後の記者会見で怒りを爆発させた。この試合では、後半5分に広西のアサモアがタッチラインに流れるボールを追っていたところ、重慶の張志雄（ジャン・ジーシオン）に後ろから突き飛ばされてピッチ脇のLED看板に頭部を強打し、救急車で病院に搬送された。さらにその約10