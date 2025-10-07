札幌・中央警察署は2025年10月7日、すすきの地区で強盗事件が発生し、男が逃走していると発表しました。7日午前5時ごろ、札幌市中央区南5条西5丁目の路上で、客の男がタクシーから降車し、その後、追いかけてきた運転手の胸ぐらをつかんで押し倒す暴行を加え、乗車料金610円の支払いをせずに逃走しました。暴行を受けたタクシー運転手の男性にけがはありません。約20分後にタクシー運転手がすすきの交番を訪れ、