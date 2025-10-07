明治は9・10日、京都・圓徳院の境内で『明治 エッセル スーパーカップ 抹茶』を無料提供する。【画像】京都市内で1台だけ走行する「明治 エッセル スーパーカップ 抹茶」ラッピングタクシー無料サンプリングイベントをお寺で開催するのは、「明治 エッセル スーパーカップ」史上初の試み。圓徳院は、抹茶文化を広めた豊臣秀吉の妻、北政所・ねねが晩年に過ごしたゆかりの寺院。それにちなみ、浴衣姿のスタッフが多言語で対応し