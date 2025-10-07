◇練習試合巨人―ヤマハ（2025年10月7日東京ドーム）巨人の先発・平内龍太投手が2回1安打無失点と好投した。最速153キロの直球に下手投げも織り交ぜて相手打線を翻弄（ほんろう）した。初回の初球からいきなり下手投げを披露。その後は150キロ台の力強い直球と下手投げからの緩急で幻惑した。今季最終戦となった1日の中日戦で下手投げを解禁していた。