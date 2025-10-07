◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日フィラデルフィア）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「2番・遊撃」で先発出場。9回にバントシフトでピンチを救った場面を振り返った。ドジャースは4―1の9回に3番手・トライネンを投入も3連打で2点を失い降板。なおも無死二塁で左腕ベシアがマウンドに上がった。相手