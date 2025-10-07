自民党総裁選挙の決選投票で高市新総裁に敗れた小泉農水大臣は、「最後の日まで農水大臣の務めを果たす」と強調しました。【映像】高市総裁からの続投要請は「なかった」「最後の日まで農水大臣としての務めをしっかりと果たしてまいります」「（Q．高市総裁に農水大臣続投の希望を伝えたことは？）私から希望を伝えることなんてありません。そんな僭越なことはいたしません」（小泉農水大臣）小泉大臣はまた高市総裁から農水