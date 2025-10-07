ファーウェイ・ジャパンは10月6日、最大55dBのノイズ除去に対応し、空間オーディオ機能も搭載した完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds 7i」を予約開始した。価格はオープン、店頭予想価格は12,980円前後。10月20日までの期間は10％オフとなる予約特別割引が適用される。発売日は10月24日。ノイキャン性能進化、空間オーディオ機能も新搭載「HUAWEI FreeBuds 7i」は1万円台の価格で買えるミッドレンジの完全ワイヤレスイヤホン