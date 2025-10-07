フジテレビの動画配信サービス・FODと、CS放送・フジテレビNEXTでは、昨年に続き、バレーボールの世界最高峰リーグ「イタリア セリエA」を全戦生中継する。『バレーボール イタリア セリエA 25／26』今シーズンは、昨年準決勝で敗れ3位に終わったペルージャの石川祐希選手が、悲願のセリエA制覇へ挑む注目の年。今季もイタリア セリエAからペルージャの全試合を、FODとフジテレビNEXTで、日本語実況・解説付きで10月21日から全戦生