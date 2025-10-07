【モデルプレス＝2025/10/07】モデル・タレントの明日花キララが5日、フランス・パリで開催中のパリ・ファッションウィークにて、自身の新アパレルブランド「Linslus」を世界に向けて発表。日本のタレントが主導するブランドとしては異例の形でのローンチとなった。【写真】明日花キララ、美デコルテ輝くドレス姿◆明日花キララ、華やかドレス姿で登場明日花は美しいデコルテが輝く白とブルーを基調とした華やかなドレス姿で登場。