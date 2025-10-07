お笑いコンビ「Aマッソ」の加納さんが2025年10月6日にXで、相方のむらきゃみさんが自民党の高市早苗新総裁のものまね姿を投稿し、「マジで本人かと思った」といった反響を得ている。「きゃみ、高市早苗いけます！！！」加納さんは、高市氏風のメイクをし、総裁選時の高市氏の服装に似た青いスーツに身を包んだむらきゃみさんの写真を投稿。加納さんは「各位」に向け、「きゃみ、高市早苗いけます！！！」と呼びかけた。むらきゃみ