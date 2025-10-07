寒暖差も出てきてコーデに悩みがちな初秋。そんな毎日の味方になってくれそうな高見えトップスを、【GU（ジーユー）】で発見。今回ご紹介するのは、カーディガン & ニットベストのセットトップスです。今の季節はそれぞれを単品使いで、もう少し寒くなったらセット使いがおすすめ。今すぐ真似できそうなGUスタッフさんの最旬コーデをあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてみて。 着こなし自由