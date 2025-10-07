9月30日に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が6日、自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告した。 【写真】ほっこり、母子3人で川の字 「無事に双子と退院しました！！！！！」と投稿。「身体も大丈夫で双子も私も、お世話になった病院から旅立ちましたうわーーーよかった！セレモニードレスでわたしも久しぶりにメイクして写真撮って、てしたかったけど結局バタバタで頭ぼさ」